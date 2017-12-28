Анфиса Чехова дала совет «идеальным женам» и потенциальным любовницам их мужей
Жизнь Анфисы Чеховой нельзя назвать скучной. Женщина прошла через развод, сделала огромную работу над собой в процессе. Накануне Нового года, когда все строят планы и загадывают желания, телеведущая и актриса дала ценный совет своим подписчикам.
«Заметила недавно одну проблему, которая есть у всех нас! Мы не умеем быть честными с самими собой и правильно расчитывать свои силы! Мы все время надеемся на "авось" и не знаем на что мы способны, а с чем не справимся», — написала она.
«Вот, видит мужчина, что не потянет он эту женщину, ну остановись, загляни вглубь себя, и скажи себе: "Витя, не по зубам тебе эта девчуля!» и иди дальше в поисках своей половины! А то, надеясь на авось, не зная себя и свои возможности, думает Витя: "Вдруг прокатит, а может она не заметит, что я не ее поля ягода, а может влюбится и закроет на это глаза, а может я со временем собью с нее спесь?" И в итоге, страдает Мужчина, что не оправдал чьих-то ожиданий, страдает Женщина, что было обещано много, а не сделано и половины», — привела пример она. ⠀ «Так же, собственно, и с женщинами! Не уверена что выдержишь качелей и страданий с женатым мужчиной, не хватает сил, что бы из Плохого парня вырастить примерного семьянина — НЕ БЕРИСЬ!!! Как полководец, вступающий в битву, подсчитай численность своей армии, мощность оружия, продумай тактику на десять шагов вперед! Не видишь своих преимуществ, не веришь до конца в свои силы, не вступай в Битву», — предостерегла она.
«Ну и заключительный совет для женщин. Прежде чем взвалить на себя пол мира: ребенок, формирование кубиков пресса, ремонт, котлетки для мужа, а еще и сложную работу в сжатые сроки — рассчитай свои силы! Никому не будет лучше от того, что ты зашиваешься, не успеваешь, второпях ошибаешься, чувствуешь себя виноватой, усталой и очень несчастной! Никто не оценит твоей Жертвы!!! Потому что ты сама взошла на этот Жертвенный Алтарь и разожгла костер! В реальной Жизни так ведь все логично, никто не пытается впихнуть в рот целый арбуз! Его режут на маленькие кусочки)) Не обещай того, что ты реально не потянешь! Просто остановись и честно себе признайся: "Я не идеальнаямать, я не могу одновременно быть с ребенком и строить карьеру! Я не Пенелопа, я не готова годами ждать Одиссея, сражающегося со своей Медузой Горгоной! Я не Дональд Трамп, я не могу заработать все деньги мира, лишив себя личного счастья". Просто не хватай то, что тебе не по силам и никогда не влезет тебе в рот», — заключила Анфиса.
В последнее время Анфиса предпочитает заниматься собой и сыном. После развода телеведущая на время переехала в Сочи, где участвует в съемках, совершенствует тело, проводит свободные часы с Соликом.
Фото: instagram