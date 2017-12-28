40-летняя телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась жизненным опытом.

Жизнь Анфисы Чеховой нельзя назвать скучной. Женщина прошла через развод, сделала огромную работу над собой в процессе. Накануне Нового года, когда все строят планы и загадывают желания, телеведущая и актриса дала ценный совет своим подписчикам.

«Заметила недавно одну проблему, которая есть у всех нас! Мы не умеем быть честными с самими собой и правильно расчитывать свои силы! Мы все время надеемся на "авось" и не знаем на что мы способны, а с чем не справимся», — написала она.

«Вот, видит мужчина, что не потянет он эту женщину, ну остановись, загляни вглубь себя, и скажи себе: "Витя, не по зубам тебе эта девчуля!» и иди дальше в поисках своей половины! А то, надеясь на авось, не зная себя и свои возможности, думает Витя: "Вдруг прокатит, а может она не заметит, что я не ее поля ягода, а может влюбится и закроет на это глаза, а может я со временем собью с нее спесь?" И в итоге, страдает Мужчина, что не оправдал чьих-то ожиданий, страдает Женщина, что было обещано много, а не сделано и половины», — привела пример она. ⠀ «Так же, собственно, и с женщинами! Не уверена что выдержишь качелей и страданий с женатым мужчиной, не хватает сил, что бы из Плохого парня вырастить примерного семьянина — НЕ БЕРИСЬ!!! Как полководец, вступающий в битву, подсчитай численность своей армии, мощность оружия, продумай тактику на десять шагов вперед! Не видишь своих преимуществ, не веришь до конца в свои силы, не вступай в Битву», — предостерегла она.