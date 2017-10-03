Анджелина Джоли впала в ярость, узнав о новом романе Брэда Питта

Портал The Hollywood Gossip сообщил, что Джоли впала в ярость, узнав о новом романе бывшего мужа. «Она впала в такую ярость, что упала в обморок. Она возмущалась около минуты, а затем просто поникла», — рассказал таблоиду инсайдер.

Напомним, роман Анджелины Джоли и Брэда Питта начался в 2004 году, а долгожданная свадьба состоялась лишь спустя десять лет. У пары шестеро детей: родные Шайло, Вивьен и Нокс и приемные Мэддокс, Пакс и Захара.

Фото: globallookpress