Анджелина Джоли снова замечена с бывшим мужем — и это не Брэд Питт

Анджелина снова подогрела слухи о возобновлении отношений с Джонни. По сообщениям прессы, в июне актриса приходила в нью-йоркскую квартиру Миллера с бутылкой вина, а через несколько часов ее видели уходящей оттуда.

Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер познакомились в 1995 году на съемках фильма «Хакеры», в котором оба играли главные роли. Через год влюбленные сыграли свадьбу, но их брак продлился недолго. В 1999 году актеры расстались.