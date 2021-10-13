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Анджелина Джоли снова замечена с бывшим мужем — и это не Брэд Питт
Накануне 46-летняя голливудская актриса провела вечер со своим первым мужем и коллегой Джонни Ли Миллером. Бывшие супруги вместе поужинали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, а после этого уехали в неизвестном направлении. Это уже не первая встреча Джонни и Анджелины — в июне Джоли поймали, направляющейся в дом к экс-мужу с бутылкой вина.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Picture-alliance
В понедельник поздним вечером пара поужинала в Беверли-Хиллз, где их и подловили папарацци. Покинув ресторан вместе, бывшие возлюбленные уехали на машине Миллера в неизвестном направлении.
Анджелина Джоли в фильме «Те, кто желает мне смерти»
Анджелина снова подогрела слухи о возобновлении отношений с Джонни. По сообщениям прессы, в июне актриса приходила в нью-йоркскую квартиру Миллера с бутылкой вина, а через несколько часов ее видели уходящей оттуда.
Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер познакомились в 1995 году на съемках фильма «Хакеры», в котором оба играли главные роли. Через год влюбленные сыграли свадьбу, но их брак продлился недолго. В 1999 году актеры расстались.
Фото: Picture-alliance