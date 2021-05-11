Анджелина Джоли рассказала, почему так долго находится одна

«Но, честно говоря, по-моему, несколько лет назад все поменялось. Теперь они просыпаются и думают, что им нужно убедиться, что с их мамой все хорошо», — посмеялась она. Знаменитость назвала свою семью командой и добавила, что не беспокоится за своих наследников.

Актриса развелась в 2015 году и после этого не была замечена с мужчинами. Джоли призналась, что у нее сейчас нет возлюбленного. «Наверно, у меня очень большой список "нет". Я уже давно одна», — пояснила знаменитость.

Недавно она дала понять, что развод с Питтом оставил неизгладимый след в ее душе. С тех пор актрису тянет играть «сломленных» персонажей, преодолевших в жизни большие трудности.