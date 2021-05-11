Анджелина Джоли рассказала, почему так долго находится одна
Фото: Global Look Press
Последние несколько лет были для актрисы невероятно тяжелыми. Она пережила развод с Брэдом Питтом, с которым до сих судится по вопросу опеки над детьми. У пары шестеро детей: 12-летние Вивьен и Нокс, 14-летняя Шайло, 16-летняя Захара, 17-летний Пакс и 19-летний Мэддокс. Актриса призналась, что ей очень повезло с детьми. Первая мысль любого родителя после пробуждения утром — убедиться, все ли в порядке с детьми.
«Но, честно говоря, по-моему, несколько лет назад все поменялось. Теперь они просыпаются и думают, что им нужно убедиться, что с их мамой все хорошо», — посмеялась она. Знаменитость назвала свою семью командой и добавила, что не беспокоится за своих наследников.
Актриса развелась в 2015 году и после этого не была замечена с мужчинами. Джоли призналась, что у нее сейчас нет возлюбленного. «Наверно, у меня очень большой список "нет". Я уже давно одна», — пояснила знаменитость.
Недавно она дала понять, что развод с Питтом оставил неизгладимый след в ее душе. С тех пор актрису тянет играть «сломленных» персонажей, преодолевших в жизни большие трудности.
Фото: Global Look Press
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