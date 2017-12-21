Дети Анджелины Джоли получают образование на дому.

Многодетная мама Анджелина Джоли всерьез озабочена образованием своих детей. В одном из интервью актриса говорила, что ее сын Мэддокс учит русский язык. Она также сообщила, что не доверяет американским школам.

«Меня расстраивает тот факт, что я мало чему научилась в школе. Меня очень беспокоит образование моих детей», — призналась Джоли. Так как американская система образования ее не устраивает, актриса наняла профессионалов, которые занимаются с ребятами на дому.

Наследники Джоли учат языки, чтобы лучше понять себя, развить способности. Шайло учит камбоджийский язык Хмаи, Пакс — вьетнамский, Захара — французский, Вивьен — арабский, а Мэддокс выбрал русский и немецкий. Самый оригинальный выбор у Нокса — тот изучает язык жестов. Об этом звездная мама рассказывала в эфире BBC Radio.