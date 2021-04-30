Анджелина Джоли призналась, что после развода ее тянет играть «сломленных» персонажей

«Роль оказала на меня терапевтическое воздействие, потому что героиня сначала опустила руки, а потом снова встала на ноги», - объяснила она свою роль в картине, снятой Тейлором Шериданом.

При этом актриса уже играла «сломленных» персонажей ранее. Она получила свой первый «Оскар» в 2000 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь» и получила еще одну номинацию на лучшую женскую роль в главной роли в фильме 2008 года «Подмена». Обе картины требовали от Анджелины эмоционального накала.

Последние несколько лет были для актрисы невероятно тяжелыми. Она пережила развод с Брэдом Питтом, с которым до сих судится по вопросу опеки над детьми. У пары шестеро детей: 12-летние Вивьен и Нокс, 14-летний Шайло, 16-летняя Захара, 17-летний Пакс и 19-летний Мэддокс.