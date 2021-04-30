Анджелина Джоли призналась, что после развода ее тянет играть «сломленных» персонажей
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Фото: Global Look press
По словам актрисы, работа над фильмом «Те, кто желает мне смерти» стала для нее исцеляющей на фоне напряженной битвы за опеку над детьми. «Меня привлекают люди, которые через что-то прошли и сломались, а затем нашли свой путь и двигаются вперед, преодолевают проблемы», - призналась звезда. По мнению голливудской знаменитости, она обожает играть таких персонажей.
«Роль оказала на меня терапевтическое воздействие, потому что героиня сначала опустила руки, а потом снова встала на ноги», - объяснила она свою роль в картине, снятой Тейлором Шериданом.
При этом актриса уже играла «сломленных» персонажей ранее. Она получила свой первый «Оскар» в 2000 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Прерванная жизнь» и получила еще одну номинацию на лучшую женскую роль в главной роли в фильме 2008 года «Подмена». Обе картины требовали от Анджелины эмоционального накала.
Последние несколько лет были для актрисы невероятно тяжелыми. Она пережила развод с Брэдом Питтом, с которым до сих судится по вопросу опеки над детьми. У пары шестеро детей: 12-летние Вивьен и Нокс, 14-летний Шайло, 16-летняя Захара, 17-летний Пакс и 19-летний Мэддокс.
Фото: Global Look press
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