Анджелина Джоли показала, что носит в своей сумочке

Анджелина Джоли в новом видео от Vogue показала, что носит в своей сумке. Актриса уточнила, что сегодня взяла сумку именно с ее вещами – обычно она носит огромную «мамскую сумку», в которой, по собственному признанию Анджелины, чего только нет.

«Возьми мой телефон, возьми это, возьми то, просят дети», – говорит Джоли. «В моей сумке снеки, книги, футболки, все, что только можно».

На съёмку актриса принесла сумку, в которой нашлись только ее вещи. Сумка с личными вещами актрисы в отличие от мамской, оказалась небольшой и очень компактной. Вещей там тоже оказалось немного.

Она достала из нее телефон, кошелек. В период пандемии не обошлось без медицинской маски – «надеюсь, когда ролик выйдет, нам это уже не понадобится».

Актриса достала из сумочки масло для лица и солнцезащитные очки – обычно поцарапанные. Кроме того, в сумочке Анджелины нашлись таблетки – от аллергии и от головной боли. По словам Джоли, они предназначены для детей.

А вот для себя Анджелина припасла шоколадный батончик, который она очень любит.

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