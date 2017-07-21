42-летняя Анджелина Джоли планирует стать мамой в седьмой раз

Как сообщает The Hollywood Gossip со ссылкой на источник, актриса вместе со своим новым избранником всерьез подумывают о том, чтобы завести общего ребенка. Пара намерена обратиться к услугам суррогатной матери.

По информации инсайдера, после развода с Брэдом Питтом, Джоли не знала, найдет ли она того, с кем захочет завести еще детей. Но, похоже, между Анджелиной и ее возлюбленным все более чем серьезно.

«Ради нее он развелся с женой», — сообщает источник.