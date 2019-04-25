Анджелина Джоли оставит состояние старшему 17-летнему сыну Мэддоксу

Источники таблоида также рассказали, что Анджелина встречается с филантропом и бизнесменом из Европы. Таинственный миллиардер помогает Мэддоксу делать первые шаги в бизнесе.

Напомним, что после развода все шестеро детей Джоли живут с ней, а отец их навещает. Союз звездной пары продлился 11 лет.