Анджелина Джоли оставит состояние старшему 17-летнему сыну Мэддоксу

В середине апреля официально оформили развод Анджелина Джоли и Брэд Питт. Вскоре после этого актриса начала писать заявление, утверждают источники таблоида Radar Online. Люди, приближенные к Джоли, уверяют, что у нее проблемы со здоровьем. Якобы, актрису разбил паралич, от которого страдают мышцы лица. К тому же актриса похудела до рекордных 42 килограммов, а из-за плотного рабочего графика она даже забывает есть.
Фото: Isabelle Vautier/ Global Look press
Правой рукой в непростой период для Анджелины стал приемный старший сын 17-летний Мэддокс. Парень рьяно принимал сторону матери во время развода. Инсайдеры уверяют, что большую часть многомиллионного состояния Джоли отпишет именно ему в обход остальных пятерых детей. Вероятнее всего, Мэддоксу достанется продюсерская компания Jolie Pas, которая за пять лет работы принесла 116 млн долларов. Старший сын Джоли работает там с 15 лет.
Экс-супруг Брэд Питт был шокирован, узнав такие новости: он уверен, что все это Джоли делает назло ему. Но еще больше его разочаровывает, что мать оставляет «за бортом» остальных наследников.
Источники таблоида также рассказали, что Анджелина встречается с филантропом и бизнесменом из Европы. Таинственный миллиардер помогает Мэддоксу делать первые шаги в бизнесе.
Напомним, что после развода все шестеро детей Джоли живут с ней, а отец их навещает. Союз звездной пары продлился 11 лет.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Luiz Rampelotto, Dirk Waem, MediaPunch/face to face, Mehdi Taamallah, Paul Fenton, Byron Purvis, Kento Nara, jn1, Armando Gallo, Isabelle Vautier/ Global Look press
Видео: youtube.com/ Новости в мире
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