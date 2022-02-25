Анджелина Джоли и ее дочь Шайло приехали в Камбоджу, чтобы предложить свою помощь местному правительству
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Steve Vas via www.imago-images.d/ Global Look Press
Голливудская актриса рассказала о поездке в своем блоге. Анджелина редко постит фото и видео с членами семьи, чаще она выкладывает публикации для привлечения внимания к определенной проблеме. Однако, недавно Джоли сделала исключение. Она поделилась фотографией с Шайло.
46-летняя актриса приехала в Камбоджу, чтобы предложить местным властям свою помощь здравоохранению и обсудить варианты защиты природных ресурсов. Видимо, экс-супруга Брэда Питта решила приобщить к благотворительности и гуманитарной работе свою 15-летнюю наследницу. Шайло с матерью провели в Камбодже несколько дней и уехали оттуда с приятными эмоциями.
Под постом Анджелина Джоли отметила, что чувствовала себя максимально комфортно в компании местных жителей. Также она отметила, что эта страна всегда была особенной для нее самой и ее семьи. Напомним, что впервые актриса посетила Камбоджу в 2001 году, когда снималась в фильме «Лара Крофт: расхитительница гробниц». «Я рада встретиться с друзьями и коллегами в организации MJP Foundation в районе Самлоут. Местная команда реализует проекты, связанные со здоровьем, образованием и охраной окружающей среды», — написала Джоли. К слову, именно в Камбодже Джоли усыновила своего первого сына Мэдокса.
Фото: Global Look Press