Анджелина Джоли и ее дочь Шайло приехали в Камбоджу, чтобы предложить свою помощь местному правительству

Под постом Анджелина Джоли отметила, что чувствовала себя максимально комфортно в компании местных жителей. Также она отметила, что эта страна всегда была особенной для нее самой и ее семьи. Напомним, что впервые актриса посетила Камбоджу в 2001 году, когда снималась в фильме «Лара Крофт: расхитительница гробниц». «Я рада встретиться с друзьями и коллегами в организации MJP Foundation в районе Самлоут. Местная команда реализует проекты, связанные со здоровьем, образованием и охраной окружающей среды», — написала Джоли. К слову, именно в Камбодже Джоли усыновила своего первого сына Мэдокса.