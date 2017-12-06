Сегодня западные СМИ сообщили, что супруги, чей развод тянется уже больше года, встретят Рождество вместе со всеми детьми.

Чуть более двух недель осталось до католического Рождества, и сегодня стало известно, что детей Анджелины Джоли и Брэда Питта ждет поистине сказочный праздник. Источники сообщили западным СМИ, что известная голливудская пара, которая в сентябре 2016 года объявила о разрыве, встретит Рождество вместе с детьми. По словам инсайдера, актеры приняли такое решение не для возобновления отношений, а ради своих детей — родители хотят, чтобы наследники насладились теплотой семейного очага в этот светлый праздник.

Анджелина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой

Источник отмечает, что Брэд Питт очень любит баловать своих детей и в эту ночь станет Санта Клаусом. Анджелина поддержала идею бывшего мужа: «Брэд чувствует себя прекрасно, когда балует детей, и Анджелина не хочет этому мешать».