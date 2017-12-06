Анджелина Джоли и Брэд Питт отметят Рождество вместе?
Чуть более двух недель осталось до католического Рождества, и сегодня стало известно, что детей Анджелины Джоли и Брэда Питта ждет поистине сказочный праздник. Источники сообщили западным СМИ, что известная голливудская пара, которая в сентябре 2016 года объявила о разрыве, встретит Рождество вместе с детьми.
По словам инсайдера, актеры приняли такое решение не для возобновления отношений, а ради своих детей — родители хотят, чтобы наследники насладились теплотой семейного очага в этот светлый праздник.
Источник отмечает, что Брэд Питт очень любит баловать своих детей и в эту ночь станет Санта Клаусом. Анджелина поддержала идею бывшего мужа: «Брэд чувствует себя прекрасно, когда балует детей, и Анджелина не хочет этому мешать».
Несмотря на то, что ранее все новости о воссоединении семьи в честь праздников были лишь «утками», в этом году инсайдеры похоже, не ошибаются. Не так давно продюсерская компания Брэда Питта Plan B поддержала снятую Анджелиной новую картину «Сначала они убили моего отца…» о гражданской войне в Камбодже. Вполне возможно, что супруги пытаются наладить дружеские отношения, и грядущее Рождество только ускорит этот процесс.
Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: приемные 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара и родные - 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.
Фото: globallookpress