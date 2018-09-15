Андрея Григорьева-Апполонова спутали с сыном Кристины Орбакайте

«Андрей, хорошо выглядите, за Никиту Преснякова бабушка приняла», «Ой умора! Сын Орбакайте! Бывает же такое! Бабуля отмочила», «Внук Орбакайте», «В конце видео бабуля так мило попросила обнять Андрея», «Главное, что бабушка сразу заметила вас», «Это ооочень смешно! Бабулька отожгла! А особенно, это непонимание в глазах, когда прозвучало: «Андрей из Иванушек»)))», «Можно считать за комплимент помолодили )», «Андрюююхааа👍😂Сын и внук Орбакайте )))», , «Внук Пугачёвой!)))снизошёл до простых смертных!!)», «Как честный человек, Кристина должна признать Вас! Заранее поздравляю!», «Ага😂сын от Преснякова небось», — остались в восторге от видео подписчики музыканта.

Стоит отметить, что Максим Галкин также разместил это видео у себя в Instagram c лаконичной подписью «Смотреть до конца». На странице юмориста за несколько часов ролик посмотрели более 700 раз.

Фото: instagram