Андрей Смоляков и Андрей Звягинцев пополнили ряды желанных холостяков

Долгое время актер Андрей Смоляков и режиссер Андрей Звягинцев были недоступны для желающих познакомиться с ними девушек. Сегодня телеграм-канал «Закулиска» обновил список завидных женихов. Теперь в него вошли и эти две фамилии.

Смоляков знаком любителям театра и кино. Народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации — лишь самые громкие его титулы. «Зарабатывает отлично — кажется, ни один кинопроект последних лет не вышел без его участия», — рапортует канал. До последнего времени был женат на дизайнере Дарье Разумихиной, с которой познакомился уже после того, как она стала состоявшимся профессионалом с двумя детьми от первого брака.

Звягинцев — кинорежиссер и сценарист, обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. «Мечта для охотниц», — кратко характеризуют его инсайдеры. До последнего времени его супругой была монтажер и фотограф Анна Матвеева.

Никто из перечисленных пока не комментирует информацию о расставании.

Фото: KomsomolskayaPravda/EkaterinaTsvetkova/globallookpress