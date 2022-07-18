Андрей Малахов высказался о своей эмиграции из России

На днях появилась информация о том, что ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов эмигрировал из России. Шоумен не стал отмалчиваться, а поспешил сразу же прояснить ситуацию.

Телеведущий уточнил, что он действительно уехал из страны, но только на время. А чтобы завистники не распространяли слухи, Андрей Малахов пообещал предъявить доказательства того, что он не планирует разрывать контракт со своим работодателем.

«Я сейчас не в странах Балтии, а в двухнедельном отпуске с ребенком. Заявление на отпуск выложу в ближайшее время», - объяснил шоумен.

Поклонники заметили, что многие знаменитости, уехавшие из страны в конце февраля-начале марта, тоже объясняли свое решение внезапным отпуском. Поэтому они надеются, что их кумир действительно сейчас просто отдыхает с женой и наследником, но вскоре вернется обратно.