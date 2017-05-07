В начале августа стало известно, что Андрей Малахов покидает пост ведущего шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

СМИ называли несколько причин его ухода. Первая — конфликт с новым продюсером передачи, вторая — беременность его жены Натальи Шкулевой, из-за чего он намерен взять декретный отпуск. Долгое время звездная чета старалась не комментировать эту информацию, однако сегодня ведущий решил высказаться по этому поводу.

Публикация от @malakhov007 Май 7 2017 в 2:46 PDT

«Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!», — заявил Андрей, опубликовав текст в своем журнале «СтарХит». По словам Малахова, он пока не знает, уйдет ли в декретный отпуск, как это сделал гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, или же поступит так же, как и молодой отец Криштиану Роналду, который посвятил уходу за новорожденными малышами чуть меньше времени. Как рассказал Андрей, сейчас в их семье разговоры вертятся лишь вокруг детей, а будущие родители выбирают, с какой серии развивающего мультика «Ребенок. Эйнштейн» начать знакомить грудничка.

Публикация от Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) Авг 9 2017 в 12:10 PDT