Андрей Малахов впервые прокомментировал беременность жены
СМИ называли несколько причин его ухода. Первая — конфликт с новым продюсером передачи, вторая — беременность его жены Натальи Шкулевой, из-за чего он намерен взять декретный отпуск. Долгое время звездная чета старалась не комментировать эту информацию, однако сегодня ведущий решил высказаться по этому поводу.
«Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!», — заявил Андрей, опубликовав текст в своем журнале «СтарХит».
По словам Малахова, он пока не знает, уйдет ли в декретный отпуск, как это сделал гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман, или же поступит так же, как и молодой отец Криштиану Роналду, который посвятил уходу за новорожденными малышами чуть меньше времени.
Как рассказал Андрей, сейчас в их семье разговоры вертятся лишь вокруг детей, а будущие родители выбирают, с какой серии развивающего мультика «Ребенок. Эйнштейн» начать знакомить грудничка.
На счет ухода Малахова с Первого канала также высказалась Марина Анисина, которая считает, что именно она стала причиной всего этого. В своем блоге фигуристка написала, что ведущий лишился должности из-за ее открытого письма Владимиру Путину, в котором она пожаловалась на всю команду «Пусть говорят».
«Меня снова атакуют пранкеры! И снова отцу моих детей поступают угрозы расправы из-за завещания Людмилы Браташ! И снова жёлтые сми возобновили распространение лжи в адрес Никиты Борисовича... Наталья Галькович и её редакторы 23.02.16 обещали мне, что я пожалею о том, что отказалась тогда в пятичасовом интервью Андрюше Малахову и им говорить то, что они хотели от меня услышать! Увольнение Галькович, Малахова и их команды с первого канала напрямую связано с нашей подачей на них заявлений в полицию и в суд! Помогло моё открытое письмо Владимиру Путину... Но после короткого затишья, увы, снова возобновились угрозы и провокации! Я боюсь за Джигурду! ,что он не отступит!! Но за это и люблю его... Каким бы он не казался многим ненормальным, отец моих детей - настоящий мужчина,каких сегодня очень мало!!! Не верьте лжи чернушных сми! Никиту очень любят дети и он никогда не причинит ни им, ни мне насильственного вреда! Сегодня, после всего, что я узнала и с чем столкнулась, я знаю это точно! И верю только своему венчанному мужу! Кому не нравится, уйдите из моего инстаграма и лейте свой яд и оскорбления в сточную канаву!», - заявила она.
Фото: instagram