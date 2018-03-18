Андрей Малахов впервые показал сына
В день выборов телеведущий Андрей Малахов решил впервые опубликовать семейный снимок с сыном Сашей.
Андрей Малахов впервые стал отцом в ноябре прошлого года, но до сих пор не показывал сына поклонникам. Вчера он нарушил это правило, выложив в свой Instagram фото с женой Натальей Шкулевой и малышом Сашей. Впрочем, ребенок лежал в закрытой коляске и все-таки не был виден.
«На выборы всей семьей!» — так подписал снимок Андрей.
Фолловеры тут же принялись на все лады обсуждать снимок. Многие заметили, что Андрей надел капюшон и теплый шарф, а вот его жена и молодая мама Наталья не бережет себя — она позировала без шапки.
Как бы там ни было, большинство интернет-пользователей все равно осыпало счастливых родителей комплиментами. А вам понравился семейный снимок Малаховых?
Фото: Instagram
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое