Фолловеры тут же принялись на все лады обсуждать снимок. Многие заметили, что Андрей надел капюшон и теплый шарф, а вот его жена и молодая мама Наталья не бережет себя — она позировала без шапки.

Как бы там ни было, большинство интернет-пользователей все равно осыпало счастливых родителей комплиментами. А вам понравился семейный снимок Малаховых?

Фото: Instagram