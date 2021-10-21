Андрей Кончаловский нежно поздравил брата Никиту Михалкова с днем рождения и поделился детским фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @andrei_konchalovsky/Instagram
«Сегодня день рождения моего брата. Я долгое время смотрел на него с позиции брутальной силы. Мне казалось естественным, что следом за мной ходил младший брат, оруженосец, глядевший мне в рот. Потом мальчик снял кино. "Ты смотри-ка! Ну молодец!". Во мне еще долго жила снисходительность старшего брата. Со временем появилось удивление, но оно тоже было высокомерным: старший брат в этой системе должен иметь право на все, а младший — на то, что ему будет позволено старшим», — подписал снимок Кончаловский.
Андрей отметил, что какое-то время не принимал мнение младшего брата в расчет и не отмечал его успехи. «Долгое время мне с ним было не о чем советоваться: я был уверен, что все знаю лучше него. После "Неоконченной пьесы для механического пианино" и в особенности после "Урги" я понял, что из Никиты вырос настоящий мастер. Но мы давно уже немолодые люди. Каждый из нас уже перевалил вершину своей жизненной траектории. И слава Богу, что мы попали в одно и то же время, в одно и то же пространство. Дорогой брат, с днем рождения!».
Никита Михалков родился в 1945 году в Москве. Старший брат артиста Андрей Кончаловский в начале карьеры сменил фамилию на двойную Михалков-Кончаловский.
_ Фото и видео: Instagram, Global Look Press