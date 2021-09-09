Андрей Губин вернулся в Россию и рассказал о самочувствии и борьбе с тяжелой болезнью

Долгое время музыкант жил за границей, однако теперь вернулся в Россию и рассказал изданию AIf о том, как он себя чувствует.

«Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться», — говорит Губин.

О возвращении на сцену и дальнейшей карьере речи пока не идет – здоровье не позволяет. Однако Губин продолжает заниматься музыкой и даже пишет новые песни.

«написал несколько прямо очень хороших песен. сейчас надо довести их до ума. вот подыскиваю себе дом в подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте», —раскрывает он свои планы.

Относительно личной жизни Губин придерживается того же правила, что и многие его коллеги – счастье любит тишину. А потому певец никак не комментирует этот момент, хотя не скрывает, что возлюбленная у него есть, а ее личность держится в секрете.