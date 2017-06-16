Накануне героем шоу «Звезды сошлись» стал 43-летний Андрей Губин. Певец пришел на передачу, чтобы лицом к лицу встретиться со своим внебрачным 21-летним сыном Максимом.

По словам молодого человека, его в одиночку воспитывала мама, а когда ему исполнилось 18 лет женщина сообщила, что его отцом является Губин ,с которым она познакомилась во время его выступления в Донецке. Несмотря на то, что Максим очень похож на артиста, сам Андрей уверяет, что у него просто не может быть внебрачных детей.

«Я знаю, что у меня всегда была определенная чистоплотность в отношениях с женщинами. Я следил очень внимательно, потому что понимал, что для женщины аборт – это серьезная вещь», - рассказала он. В ходе программы присутствующие предложили певцу пройти ДНК тест на отцовство. В ответ на это Губин заявил, что отказывается это делать и готов встретиться с предполагаемым сыном в суде.

«Я не отрицаю, что двадцать лет назад гулял и тусовался с девушками в разных городах, когда был в туре по России. Всякое могло произойти. Но если этот парень настроен серьезно – пожалуйста, встретимся с ним в суде», - завил Андрей. Напомним, что певца долгое время не было видно на голубых экранах. Однако в прошлом году его имя снова прогремело на всю страну. Губин заявил, что серьезно болен – у него обнаружили левостороннюю прозопалги. Это болезнь нервной системы, из-за которой у человека постоянные боли в лицевых мышцах.