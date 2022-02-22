Андрей Губин признался, что задолжал Максу Фадееву почти 1,5 миллиона рублей

В последнем интервью Андрей Губин поделился некоторыми подробностями своей жизни. Изданию «Аргументы и факты» он поведал, что на нем висит огромный долг. Уже много лет музыкант не может вернуть Максиму Фадееву 15 тысяч евро.

«Когда он занимался «Фабрикой звезд», мне заказали 4 песни для участников. Должны были заплатить за работу 45 тысяч евро. Я взял 15 и сделал половину работы, не довел до конца», — объяснил Губин.