Андрей Губин признался, что задолжал Максу Фадееву почти 1,5 миллиона рублей
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Фото: Starface
В последнем интервью Андрей Губин поделился некоторыми подробностями своей жизни. Изданию «Аргументы и факты» он поведал, что на нем висит огромный долг. Уже много лет музыкант не может вернуть Максиму Фадееву 15 тысяч евро.
«Когда он занимался «Фабрикой звезд», мне заказали 4 песни для участников. Должны были заплатить за работу 45 тысяч евро. Я взял 15 и сделал половину работы, не довел до конца», — объяснил Губин.
По его словам, для Максима Фадеева эта сумма в те времена была не такая большая. На группе «Серебро» продюсер за час зарабатывал 15 тысяч евро. Если бы ему было важно вернуть свои деньги, то он бы давно напомнил про это должнику.
«В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие. Пугачева мне тогда сказала, что Фадеев не заинтересован в продвижении меня как композитора», — вспоминает артист.
Фото: Instagram, Starface, East News