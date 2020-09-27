Андрей Григорьев-Апполонов зажег на вечеринке со своими бывшими женами
Фото: Instagram/ @apollonov_ag
Андрей Григорьев-Апполонов, похоже, решил для себя одну из самых сложных задач для многих мужчин — как остаться в хороших отношениях с бывшими женами? Бессменный участник «Иванушки International» никогда не становился фигурантом скандалов с бывшими пассиями и на зависть всем коллегам каким-то образом всегда умудрялся разойтись с девушками тихо и мирно.
Одно дело — разойтись мирно, а другое — сохранить теплые отношения с бывшими супругами на долгие годы. С этим у Андрея, похоже, тоже никаких проблем. Он с удовольствием проводит время в компании своих экс-возлюбленных Марин, чем поспешил поделиться с подписчиками своего Инстаграм.
«Учитесь!», — подписал снимок «Иванушка», намекая коллегам, что прекрасно ладит с обеими девушками.
Поклонники исполнителя в восторге от таких отношений: «Вот это АНШЛАГ! Нет равных», «Высокие отношения», «Самое главное, что у всех хорошие взаимоотношения», «Это здорово, что вы не стали врагами, обычно так бывает», — оставляют комментарии подписчики.
Марина Кириленко-Лопатова и Марина Григорьева-Апполонова — бывшие пассии Андрея. Первая состояла в отношениях с исполнителем до 2001 года, а после ушла к баскетболисту Андрею Кириленко. Вторая стала законной женой «Иванушки» в 2003 году и родила ему двоих сыновей — Ивана и Артемия. В 2019 она объявила, что также уходит от Григорьева-Апполонова. Ее избранником стал баскетболист Андрей Зубков. В этом же году пара поженилась.
Фото и видео: Instagram
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