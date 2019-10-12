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Андрей Григорьев-Апполонов запутал поклонников снимком с «дочерью»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андрей Григорьев-Апполонов

Фото: Instagram Андрея Григорьева-Апполонова

Новый кадр появился в блоге солиста группы «Иванушки International».

Андрей Григорьев-Апполонов — отец двоих сыновей. Однако новым фото в блоге рыжий «Иванушка» немало удивил своих поклонников. «Я и доча» — гласит подпись к снимку, однако далее Андрей уточнил: «@lizaberkowitsch Не моя. Но с трёх лет со мной и с нашими песнями».

«Какая взрослая👍», «Мы все с вами с детства)», «У вас 2 парня, хотя дочь тоже можно», «Если доча совершеннолетняя, надо брать в жёны. Хорошая», «М-да.. Носик-то, явно не твой)))», «Красавец и красавица», «Какие твои годы, Андрюха! Влюбишься, женишься и родит тебе,👍 твоя новая молодая жена - девочку👩‍🦰! Такую маленькую, рыженькую с кудряшками!!!» — комментируют фолловеры.

Напомним, Андрей Григорьев-Апполонов состоял в гражданском браке с Марией Лопатовой, однако дочь чемпиона мира по баскетболу Андрея Лопатова променяла музыканта на спортсмена — баскетболиста Андрея Кириленко. Официальной супругой Андрея Григорьева-Апполонова была Марина Банкова, родившая ему двух сыновей. Но и этому браку не суждено было продлиться долго — в апреле 2019 года Марина ушла от супруга к…баскетболисту Андрею Зубкову.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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