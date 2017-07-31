Андрей Гайдулян жестко потешался над лишним весом своей супруги

В конце минувшего года стало известно, что звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян расходится со своей супругой Дианой Очиловой. Девушка, которая учится на четвертом курсе театрального института, публиковала в Instagram неоднозначные записи о предательстве близкого человека, а актер безапеляционно заявлял в интервью, что они расстались мирно: «Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось».

Подписчики Дианы обратили внимание на кардинальные изменения в облике будущей актрисы. За короткий срок блондинка сильно похудела, поэтому подписчики едва ли не начали бить тревогу.

Как выяснилось, Очилова всегда мечтала похудеть, потому что Андрей часто жестко потешался над ее лишними килограммами: «Иногда он мог очень жестко пошутить или прокомментировать мой прием пиши, мой внешний вид. Честно говоря, это жутко задевало. Летом 2017 года мы были в США, где я поправилась, хотя каждое утро бегала, занималась аэробикой. Муж всегда мотивировал меня на утренние пробежки».