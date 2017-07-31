Андрей Гайдулян жестко потешался над лишним весом своей супруги
В конце минувшего года стало известно, что звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян расходится со своей супругой Дианой Очиловой. Девушка, которая учится на четвертом курсе театрального института, публиковала в Instagram неоднозначные записи о предательстве близкого человека, а актер безапеляционно заявлял в интервью, что они расстались мирно: «Никто никому не изменял, просто мы решили расстаться. Так случается, это жизнь. Я сторонник семейных ценностей, но не сложилось».
Подписчики Дианы обратили внимание на кардинальные изменения в облике будущей актрисы. За короткий срок блондинка сильно похудела, поэтому подписчики едва ли не начали бить тревогу.
Как выяснилось, Очилова всегда мечтала похудеть, потому что Андрей часто жестко потешался над ее лишними килограммами: «Иногда он мог очень жестко пошутить или прокомментировать мой прием пиши, мой внешний вид. Честно говоря, это жутко задевало. Летом 2017 года мы были в США, где я поправилась, хотя каждое утро бегала, занималась аэробикой. Муж всегда мотивировал меня на утренние пробежки».
Диана вновь отмечает, что самая главная причина того, что не удается похудеть — в голове: «Если вы правильно расставите приоритет и поймете, что еда - это не главное, не смысл жизни, то будет легче отказаться от сладкого и жирного. Ведь существуют еще такие «вкусные» моменты, как успех в работе, легкость в теле и постоянный прогресс. Прием пищи станет просто необходимостью для поддержания сил, которые помогут идти дальше! Я всегда очень хотела удивить мужа и надеялась, что это даст нам новый интерес друг к другу, очередной виток отношений, но, к сожалению, этого оказалось мало».
Встреча со старым другом помогла будущей актрисе расставить верные приоритеты, поэтому за месяц пребывания у родителей Диана смогла похудеть на 7-8 килограммов, несмотря на то, что ее мама очень вкусно готовит.
Всего за 2,5 месяца Очилова потеряла 14,5 килограммов: отказ от жирной пищи и алкоголя помог приблизиться к заветной цели: «Из жидкостей пила только воду, всегда и везде - на праздниках, встречах с друзьями, учебе. Когда-то для меня было немыслимо в Новый год или в день рождения не выпить бокал шампанского, но, повторюсь, все в голове! Оказалось, что это очень даже легко. Мне понравилось. Долгое время не прикасалась к алкоголю и поняла, что расслабиться и веселиться можно и без него».
Сейчас Диана не придерживается конкретной диеты — девушка определила для себя список любимых продуктов, блюда из которых ей помогают не набирать вес и избегать срывов. Во время похудения в этом списке была вареная свекла, куриный бульон и белый виноград: «Я делала салаты со свеклой и овощами, заправляла тыквенным маслом, добавляла семена льна, - рассказывает героиня. - Утром могла замочить чернослив в классическом йогурте, а сверху посыпать грецкими орехами. Получалось невероятно вкусно. А если очень хотелось сладкого, я брала 3-4 королевских финика и «отрывалась»! Не было диет, были любимые продукты, и этого было достаточно для поддержания сил».
Как отмечает StarHit, развод также отразился на похудении Дианы: «Конечно, стресс, тревоги и переживания за брак сказались на внешнем виде. Жизнь поставила в такие рамки, когда захотелось все кардинально поменять и выйти победителем. Честно, я довольна собой, но появился новый страх. Каждое утро подскакиваю к зеркалу и проверяю, все ли на месте. Нигде не «поползло»? И кстати, это проблема номер один. Бояться не нужно, опасения нас пожирают, и мы легко можем приплыть к тому, чего боялись. Это касается не только внешнего вида».
Фото: instagram