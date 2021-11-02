Андрей Бурковский вспомнил трогательную историю знакомства со своей женой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @aburkovskiy
Пара, которая сегодня воспитывает двух детей, познакомилась совершенно случайно — в поезде.
«Мы ехали из Томска в Абакан на театральный фестиваль, возможно, распивали спиртные напитки. А мой друг пришел и сказал: "Слушай, в соседнем вагоне прикольные телки". Мы пошли туда, и одна из прикольных телок была моя будущая жена», — признается Бурковский.
Он уточнил, что у супруги Ольги на этот счет совершенно другое мнение — по ее словам, внешний вид у нее был не презентабельный.
«Она говорит, что была тогда в спортивках и с драконами — у нее волосы так были заплетены, и говорит: "Какая я была прикольная телка — непонятно"», — усмехнулся артист.
До встречи с Ольгой он неоднократно думал, как сделать предложение возлюбленной, как понять, что время пришло. Однако в нужный момент решение пришло само:
«Я все думал, как и когда нужно делать предложение. Кто-то мне сказал, что я это пойму сам — для меня это было странно, но так и вышло. В одну секунду понял, что она должна быть моей женой, и сделал ей предложение на Красной площади».
Вскоре пара поженилась — свадьбу сыграли в Томске, она была очень уютной и романтичной — хотя ему предложили провести выездную регистрацию, он решил, что непременно должен пойти в ЗАГС. А в какой-то момент он не смог сдержать слез.
«Поднялся на второй этаж и увидел Олю там. У меня слезы потекли», — отметил он.
Фото: Instagram