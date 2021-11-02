Андрей Бурковский вспомнил трогательную историю знакомства со своей женой

Пара, которая сегодня воспитывает двух детей, познакомилась совершенно случайно — в поезде.

«Мы ехали из Томска в Абакан на театральный фестиваль, возможно, распивали спиртные напитки. А мой друг пришел и сказал: "Слушай, в соседнем вагоне прикольные телки". Мы пошли туда, и одна из прикольных телок была моя будущая жена», — признается Бурковский.

Он уточнил, что у супруги Ольги на этот счет совершенно другое мнение — по ее словам, внешний вид у нее был не презентабельный.

«Она говорит, что была тогда в спортивках и с драконами — у нее волосы так были заплетены, и говорит: "Какая я была прикольная телка — непонятно"», — усмехнулся артист.