Андрей Бурковский рассказал о ревности жены и ее отношении к откровенным сценам в кино
Андрей Бурковский заявил, что очень рад тому, что не женился на актрисе, а выбрал женщину, далекую от этой творческой профессии. По его словам, жить с такой ему было бы очень непросто.
«Как бы я вдруг оказался с актрисой? Я женился на ней. Вопрос женитьбы для меня был очень важен, это было взвешенное мегарешение. Для меня момент развода — практически невозможен. У меня было много девушек, но я бы никогда не сделал им предложения», – объясняет он.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @aburkovskiy
Ольга и сама признает, что является прекрасным вариантом для своего супруга.
«Я все время говорю: «Андрей, была бы с тобой другая, ты бы без трусов ходил, а она с сумками Hermès и Chanel». Потрачу ли я за раз 300 тысяч на куртку? Нет! Я трачусь на педагогов для детей и прочее», – смеется она. Ольга отмечает, что тратит деньги очень рационально.
С таким положением дел Бурковский согласен, и даже заявил, что уступает жене первенство в их семье – главная, бесспорно, она.
«Главная в семье — Оля. Она ржет, что я бы без трусов с другой остался, но это правда! Она и есть семья. Ни одно решение не могу принять без нее, должен все обсудить обязательно с ней. Я иногда говорю: «Зачем ты меня спрашиваешь? Реши сама…», – рассказывает он, и добавляет, что это, по его мнению, совершенно нормально.
«Женщины были главными во все времена, только за кадром. Они реально управляют мужчинами».
Несмотря на это, Ольга не была против того, чтобы Андрей снимался в постельных сценах с другими актрисами, хотя и призналась, что поначалу ревновала. Ситуацию спас Андрей, который сумел убедить свою супругу в собственной верности.
«Вначале мне, конечно же, было некомфортно. Я переживала, волновалась. Андрей в этом смысле молодец, он как-то слова для меня нашел правильные — и я перестроилась», – призналась Ольга и удивила признанием, что иногда даже получает от этого удовольствие.
«Смотрю, и, кажется, где-то даже возбуждает».
Несмотря на гармонию, однажды в их отношениях возник серьезный кризис – они не разговаривали целый месяц, и Ольга даже уехала в Болгарию с сыном. Друг с другом они общались только на тему того, как поживает ребенок. Однако Бурковский с разлукой не смирился и прилетел к жене. После этого случая они стали больше разговаривать, обсуждать все проблемы и наладили взаимопонимание.
Фото: Instagram Андрея Бурковского
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