Андрей Бурковский рассказал о ревности жены и ее отношении к откровенным сценам в кино

Андрей Бурковский заявил, что очень рад тому, что не женился на актрисе, а выбрал женщину, далекую от этой творческой профессии. По его словам, жить с такой ему было бы очень непросто.

«Как бы я вдруг оказался с актрисой? Я женился на ней. Вопрос женитьбы для меня был очень важен, это было взвешенное мегарешение. Для меня момент развода — практически невозможен. У меня было много девушек, но я бы никогда не сделал им предложения», – объясняет он.