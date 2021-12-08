Андреева рассказала об отношениях с Козловским на совместных съемках: «Я была влюблена»

Съемки фильма «Духless» стартовали в 2009 году — тогда и произошло знакомство двух актеров. Данила Козловский на тот момент еще не был настолько популярен, хотя уже снялся в кинокартинах с высоким рейтингом «Мы из будущего», «На Верхней Масловке» и Garpastum.

Как рассказала Андреева, именно по роли в последнем она была знакома с творчеством своего коллеги. Во время первой встречи на пробах в фильм Мария была сражена наповал. «Я видела Данилу. Мы встретились на пробах, и я вообще была сражена, влюблена. Он к тому времени уже снялся в прекрасном фильме Garpastum», — делится актриса.

У них сразу появился друг к другу интерес и много общих тем для разговора: «И мы были такие две театральные мыши с ним. Постоянно разговаривали. Мы были театральные актеры, случайно залетевшие в кино»

Однако, несмотря на «химию» в кадре и слухи о предполагаемом романе, дальше дружбы эти взаимоотношения не продвинулись — на момент съемок актер уже как год состоял в браке с польской актрисой Уршулой Магдаленой Малкой.