«Анатомия на лицо»: поклонники просят Полину Гагарину перестать худеть

Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым и детьми улетела отдыхать в Грецию. Певица, весной минувшего года ставшая мамой во второй раз, огромное количество усилий приложила для того, чтобы вернуть добеременную форму, и теперь с удовольствием демонстрирует итоговый результат.
Однако далеко не все подписчики смогли оценить точеную фигуру артистки: «Какая худая!(ужас...как с Освенцима», «Анорексия», «Анатомия на лицо», «Кости чет не очень смотрятся», «Полина!!!! Хватит худеть!!! Уже перебор», «Жутко тощая», «Ребра торчат. Не айс», «И это стандарты красоты...!? Страшно смотреть!», «Полиночка,Ваши рёбра меня пугают».
Отметим, что мама Полины Гагариной также не в восторге от ее фигуры, но певицу это мало заботит: «Мама назвала меня сикильдей, мои подписчики все еще переживают за мою грудь... А у меня новая шляпа».
Фото: instagram