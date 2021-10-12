Анатолий Котенев честно рассказал об изменах супруге

Анатолий Котенев стал гостем нового выпуска программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» и рассказал о личной жизни — проблемах и супружеских изменах в первом браке и счастье с новой возлюбленной во втором.

Еще в конце 80-х он женился на телеведущей Светлане Боровской, которая родила ему двоих сыновей. Однако брак сохранить не удалось — а сам он раскрыл, что изменял жене.

«Я с достаточной долей уверенности уезжал, приезжал, зарабатывал — работающий папа… Просто в какой-то момент, приезжая домой, я видел, насколько Света меняется. Я не раз ей говорил: "Телевидение очень меняет, популярность очень меняет. Выдержать испытание медными трубами — дело серьезное". Но не всегда я был услышан. Но вот так... Повстречался с другой девушкой. И все чаще, когда я приезжал, мне приходилось прятать глаза, потому что, по большому счету, я порядочный человек, но так сложились обстоятельства, что там, с тем человеком, мне было легко, просто, свободно», — объяснил он.