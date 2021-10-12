Анатолий Котенев честно рассказал об изменах супруге
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Фото: East News
Анатолий Котенев стал гостем нового выпуска программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» и рассказал о личной жизни — проблемах и супружеских изменах в первом браке и счастье с новой возлюбленной во втором.
Еще в конце 80-х он женился на телеведущей Светлане Боровской, которая родила ему двоих сыновей. Однако брак сохранить не удалось — а сам он раскрыл, что изменял жене.
«Я с достаточной долей уверенности уезжал, приезжал, зарабатывал — работающий папа… Просто в какой-то момент, приезжая домой, я видел, насколько Света меняется. Я не раз ей говорил: "Телевидение очень меняет, популярность очень меняет. Выдержать испытание медными трубами — дело серьезное". Но не всегда я был услышан. Но вот так... Повстречался с другой девушкой. И все чаще, когда я приезжал, мне приходилось прятать глаза, потому что, по большому счету, я порядочный человек, но так сложились обстоятельства, что там, с тем человеком, мне было легко, просто, свободно», — объяснил он.
Он пытался сохранить семью ради детей, хотя это было очень непросто.
«Дети росли, им нужен был отец. Объясняться я устал… Никаких отношений телесных у нас уже не было. Я стал приезжать домой, как нашкодивший кот, как говорится, как побитая собака: прятал глаза — боялся Свете в глаза смотреть, потому что я не конченая сволочь», — сказал он.
Сейчас они не общаются с бывшей супругой, которая смогла наладить личную жизнь. Женился и Анатолий.
«Светлана замужем, я женат. Можно было бы общаться семьями, но я понимаю, что это абсолютно невозможно с ее-то характером. Дети не придерживаются ни моей стороны, ни стороны мамы. Они взрослые люди и понимают, что ничего не склеить. Оба сына, кстати, работают. Слава Богу, что они не пошли в актеры», — признался он.
Сегодня у него новый брак — с женщиной, которая была с ним рядом долгие годы. Она также родила ему дочь Соню.
Фото: Global Look press, East news, кадры из фильма