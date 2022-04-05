Анатолий Цой рассказал, как ему удается не впадать в уныние: «Стараюсь много работать»

Анатолий Цой в беседе с Teleprogramma.pro отметил, что сейчас у него наступил продуктивный творческий период. Артист вовсю работает над своим новым музыкальным альбомом. Помимо этого Анатолий планирует поехать в гастрольный тур. К слову, его Цой планирует уже несколько лет.

Также певец принимает участие в экстремальном шоу «Звезды в Африке». Однажды, он уже был на этом проекте, но быстро вылетел. Анатолий решил прийти снова и доказать всем, что он достоин победы. «Я не выполнил тех задач, которые перед собой ставил, поэтому и решил участвовать во второй раз», — объяснил музыкант.

Чтобы оставаться на волне продуктивности и не впадать в уныние, у Анатолия есть свой секрет: «Я стараюсь много работать. Когда ты работаешь, у тебя нет времени грустить, хандрить. Понятно, что переживания есть и хочется уже прежней жизни. И когда мы уже к ней вернемся, а это обязательно произойдет, то мы будем ценить все чуточку больше». Цой подчеркнул, что сейчас очень важно идти на уступки и избегать ругани с близкими людьми.