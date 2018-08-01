Анастасию Волочкову раскритиковали за полупрозрачное вечернее платье в церкви

На днях у Анастасии Волочковой было свидание с загадочным мужчиной, имени которого она пока не раскрывает, но перед этим балерина решила заехать в церковь. Однако Анастасия не переоделась из сексуального вечернего платья в более скромный наряд — и зря: интернет-пользователи буквально затравили звезду.

«Шпагата в храме не будет?», «Все люди как люди эта вечернее платье в пол в церковь отправилась))))», «Стыдобище! В развратном платье на фоне Храма!?», «С голыми плечами в такие места не ходят молиться, так уж принято среди православных», — наперебой писали фолловеры Волочковой (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).