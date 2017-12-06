Анастасию Волочкову раскритиковали за очередное голое фото
Анастасия Волочкова любит белые розы и смелые фотографии, на которых на ней минимум одежды. На этот раз балерина решила совместить две этих свои страсти и сфотографировалась обнаженной с большим букетом белых роз. А рядом стоит бутылка шампанского.
«Утро у меня наступает тогда, когда мне этого хочется! И я вам всем этого желаю! И каждый день нашей жизни должен с радости начинаться! Вот теперь не знаю, что мне романтичнее. Белые розы, или ромашки! А вы как считаете? А вы умеете жить красиво?! И совершать красивые поступки?!» — обратилась к подписчикам Волочкова.
Фолловеры балерины, правда, не стали рассуждать о красивой жизни, а обрушились на нее с критикой:
«Ты там голая что ли опять?», «Анастасия, вы прообраз глупости, низости, вульгарности и огромного ходячего комплекса, от вас этим всем веет в огромном количестве. Женского достоинства - 0. Отношусь к вам я совершенно нейтрально и посему вам очень желаю и надеюсь, что вы в итоге пойдёте другой тропой - достойной Человеку», «Все нормальные люди на премьере балета Нуриев в Большом театре. Или Сейчас новая русская звезда балета Сергей Полунин, танцует в Лондоне невероятный балет Satori. Уверена, Волочкова даже не в курсе таких ярких балетных событий. Стыдоба», «Анастасия, возьмите себя в руки врагам на зло», «Не дай бог никому вставать, когда хочется и гадать Розы или ромашки. Пустая жизнь», « А Вы считаете, что красота-это прикрыть наготу цветами ??странно для взрослой женщины».
Фото: instagram