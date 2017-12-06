Балерина опубликовала в Instagram снимок, на котором она раздета и прикрывается букетом цветов.

Анастасия Волочкова любит белые розы и смелые фотографии, на которых на ней минимум одежды. На этот раз балерина решила совместить две этих свои страсти и сфотографировалась обнаженной с большим букетом белых роз. А рядом стоит бутылка шампанского.

«Утро у меня наступает тогда, когда мне этого хочется! И я вам всем этого желаю! И каждый день нашей жизни должен с радости начинаться! Вот теперь не знаю, что мне романтичнее. Белые розы, или ромашки! А вы как считаете? А вы умеете жить красиво?! И совершать красивые поступки?!» — обратилась к подписчикам Волочкова.