Новое фото в блоге балерины вызвало шквал критики

«Видно же что фото правленое,особенно море на заднем плане насмешило.», «Наймите нормального фотошопера,не ужели вы сами не видите что последние фото вас портят?», «Насть, горизонт завалила», «Фотошоп поработал,справа где плечо ...на море посмотрите ))», «На модный приговор вам дорога. Может там хоть вкусно оденут. Посмотрела, что вы носите🙀», «Подарите ей уже кто нибудь нормальный купальник», «Настя выбросите пожалуйста этот купальник, он вам не идёт.», «Ужасная фигура: узкие бедра и широкие плечи (как у мужчины)», «Анастасия, а что за беда с плечом была, что его так жестко корректировать пришлось? Может стоит нанять профессионального дизайнера? Тогда и с афишами и с ретушью будет все», «Пупок между ребрами, и море на горизонте кривое... Богиня Фотошопа )/)», «Почему море на горизонте кривое????????», «Настя, попробуйте другие купальники. Рассмотрите бретели не через шею, а как у бюстиков. И трусики надо другие. В любом случае, уже пора что-то поменять.», «Чашечку купальника поменять))) чтоб подчеркнуть достоинства!!!» — написали подписчики в комментариях.