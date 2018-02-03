Анастасию Трегубову с новорожденной дочерью выписали из роддома
30 января ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой. В одном из элитных московских роддомов телеведущая родила девочку. Роды прошли под чутким руководством высококвалифицированных специалистов. «Каждая беременность протекает со своими особенностями, наши доктора даже говорили, что самые сложные это первая, третья и пятая беременности. Они очень непредсказуемые. У меня тоже было несколько неожиданных моментов во время беременности, были непростые ситуации и поэтому мы специально выбирали такое сильное имя, обозначающее Победу! Имя мы выбрали заранее. Где то в середине беременности мы уже точно знали, как назовем дочку. Мне нравилось имя Виктория - Победительница или Ника - богиня победы, имя мужа Александр тоже обозначает - победитель, и получается двойная победа, Ника Александровна», — сообщила Анастасия.
Отметим, что Ника стала третьим ребенком телеведущей. Анастасия Трегубова с супругом воспитывают 11-летнюю дочь Елизавету и 7-летнего сына Михаила. Телеведущая отметила, что дети не приезжали в роддом, а выписка прошла в спокойной обстановке: папа, мама и врач, принимавший роды.
Фото: instagram, пресс-служба