Ведущая «Доброго утра» на Первом канале вернулась домой после родов.

30 января ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой. В одном из элитных московских роддомов телеведущая родила девочку. Роды прошли под чутким руководством высококвалифицированных специалистов. «Каждая беременность протекает со своими особенностями, наши доктора даже говорили, что самые сложные это первая, третья и пятая беременности. Они очень непредсказуемые. У меня тоже было несколько неожиданных моментов во время беременности, были непростые ситуации и поэтому мы специально выбирали такое сильное имя, обозначающее Победу! Имя мы выбрали заранее. Где то в середине беременности мы уже точно знали, как назовем дочку. Мне нравилось имя Виктория - Победительница или Ника - богиня победы, имя мужа Александр тоже обозначает - победитель, и получается двойная победа, Ника Александровна», — сообщила Анастасия.