Анастасия Заворотнюк поздравила своих поклонников с Новым годом и поблагодарила всех за поддержку

Долгое время от Анастасии Заворотнюк не поступает никаких вестей. Семья актрисы лишь опровергает слухи, которые то и дело возникают в Сети. За несколько часов до Нового года в официальном блоге актрисы появился новый пост с поздравлениями, в котором была и весточка от самой Насти.

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем», — гласит текст.