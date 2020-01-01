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Анастасия Заворотнюк поздравила своих поклонников с Новым годом и поблагодарила всех за поддержку

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Анастасия Заворотнюк борется с болезнью

Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк

Семья Анастасии Заворотнюк передала от нее привет в блоге.

Долгое время от Анастасии Заворотнюк не поступает никаких вестей. Семья актрисы лишь опровергает слухи, которые то и дело возникают в Сети. За несколько часов до Нового года в официальном блоге актрисы появился новый пост с поздравлениями, в котором была и весточка от самой Насти.

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем», — гласит текст.

По всей видимости, борющаяся с тяжелой болезнью звезда все еще слишком слаба, чтобы пользоваться гаджетами самостоятельно.

«Настя дорогая с Новым годом! Здоровья», «Здоровья и веры в лучшее», «Пусть небеса пошлют крепкого здравия и светлого счастья в Новый год, путь благословение Господа всегда будет с Вами, пусть Ваш путь освещает добрый Ангел и яркий свет удачи», «Пожалуйста, выздоравливайте», «Молимся о здоровье! Поправляйся, Настя! Любим, ждем в новом году», «С Новым Годом Настеньку и всю вашу большую и крепкую семью! Здоровья самое главное, счастья) Мы ждем чуда) И верим что Настенька скоро будет с нами», «Настя здоровья вам! Мы верим, что в 2020 вы будете радовать нас своими спектаклями и кино! Мы любим вас! С новым годом», — тепло отреагировали подписчики.

Редакция Passion.ru присоединяется с пожеланиями здоровья!

Фото и видео: instagram

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