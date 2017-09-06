В Минске завершились съемки сериала «Каспий 24», в котором главную роль сыграла Анастасия Заворотнюк.

По сюжету, Полина Королева выигрывает тендер на создание губернаторского телеканала в Астрахани. Теперь она делает все, чтобы осуществить свою мечту, и не дать чужим корыстным интересам изменить заданный ритм и линию работы телеканала. Полине Королевой придется сражаться с непониманием местных жителей, искать подход к неуступчивым телевизионщикам, а также решать проблемы личного характера. Телевидение для нее – это жизнь, которую она принимает со всеми невзгодами и радостями.

«Моя героиня - хрупкая женщина, которая ставит перед собой большую задачу. Она создает целый телеканал, преодолевая на этом пути множество проблем, ежедневно борясь за свои идеи. Пожалуй, главная ее черта – это верность себе, вера в свои силы, она знает, чего хочет и твердо следует за своей мечтой: создать настоящее телевидение, тёплое и сокровенное, способное делать людей добрее и счастливее. И именно это дает ей необходимый стимул, чтобы не сдаться под влиянием обстоятельств. Для меня стало огромным удивлением, что все написанное основано на реальных событиях. Но после знакомства с прототипом моей героини, Еленой Ульяновой, все встало на свои места. Самые поразительные истории преподносит нам жизнь, она самый непредсказуемый и изобретательный сценарист», – поведала Анастасия Заворотнюк.

Зрители смогут увидеть сериал уже в новом сезоне на телеканале «НТВ».

Фото: архивы пресс-службы