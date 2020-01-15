Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о выписке отметила день рождения дочери в больнице
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Фото: Instagram
Старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анне исполнилось 24 года. Свой день рождения она отметила с мамой в больнице.
Звезду «Моей прекрасной няни» в важный для семьи день навестил сын Майкл, именинница и мама с помощницей, сообщает телеграм-канал Mash. С собой они привезли все для праздника.
Анастасия Заворотнюк уже больше месяца борется с тяжелым недугом. У актрисы вскоре после рождения младшей дочки Милы диагностировали опухоль мозга. Сведения о состоянии ее здоровья поступают противоречивые, потому что семья ситуацию никак не комментирует.
На днях появилась информация, что Анастасию выписали из частной клиники. СМИ называли несколько причин: от улучшения состояния ее здоровья, до отказа медиков продолжать лечение тяжелобольной. Директор Анастасии Зворотнюк на вопросы журналистов не отвечает, отказываясь давать любые комментарии.
Прочитать историю Анастасии Заворотнюк можно по ссылке.
Фото: Instagram, East News, Starface
Видео: НТВ
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