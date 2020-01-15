Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о выписке отметила день рождения дочери в больнице

Звезду «Моей прекрасной няни» в важный для семьи день навестил сын Майкл, именинница и мама с помощницей, сообщает телеграм-канал Mash. С собой они привезли все для праздника.

Анастасия Заворотнюк уже больше месяца борется с тяжелым недугом. У актрисы вскоре после рождения младшей дочки Милы диагностировали опухоль мозга. Сведения о состоянии ее здоровья поступают противоречивые, потому что семья ситуацию никак не комментирует.