Анастасия Заворотнюк и Максим Аверин станут ведущими нового шоу на НТВ
Анастасия Заворотнюк и Максим Аверин в новом проекте НТВ «Киношоу».
В новом телесезоне НТВ представляет премьеру «Киношоу» - беспрецедентного проекта, который не имеет аналогов на российском телевидении. Двенадцать артистов будут соревноваться между собой за звание истинного знатока кино. Ведущие «Киношоу» Максим Аверин и Анастасия Заворотнюк устроят для знаменитостей множество состязаний.
Участниками шоу станут Анна Большова, Алексей Воробьёв, Вячеслав Гришечкин, Анастасия Денисова, Светлана Камынина, Оскар Кучера, Вячеслав Манучаров, Ирина Медведева, Александр Носик, Дарья Повереннова, Михаил Полицеймако и Валерия Шкирандо. Зрители увидят любимых актёров и музыкантов в образах известных киноперсонажей и откроют шедевры киноискусства с неожиданной стороны. Смогут ли артисты выйти за пределы своего амплуа и отстоять свой талант перед зрителями?
Пока Максим Аверин будет вести развлекательные конкурсы и испытывать участников, Анастасия Заворотнюк встретит в зоне «Кинобуфет» легенд отечественного кино, чтобы узнать все тайны создания великих кинолент из первых уст. В конце программы зрителей ждёт незабываемая костюмированная постановка с участием всех гостей «Киноремейк».
Оценивать выступления команд будет профессиональное кинематографическое жюри в составе режиссёра любимых отечественных фильмов «Ищите женщину» и «Человек с бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой, известного актёра и народного артиста Сергея Шакурова, а также режиссёра популярных российских кинолент «Легенда №17» и «Экипаж» Николая Лебедева. Вместе они определят команду-победителя и участника, который будет награждён специальным призом «Золотой кадр». Своей иронией и тонким юмором «Киношоу» будет напоминать атмосферу знаменитой кинопремии «Оскар».
«На создание этого проекта нас вдохновил не только Год российского кино, но и юбилеи легендарных артистов Андрея Миронова, Евгения Леонова, Фаины Раневской, Евгения Евстигнеева и других замечательных актёров. Многих, к сожалению, уже нет с нами, а на их творчестве выросло не одно поколение россиян. «Киношоу» - это прекрасная возможность сказать им спасибо, увидеть самые яркие моменты из любимых фильмов в современной трактовке», - рассказывает генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.