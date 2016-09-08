Анастасия Заворотнюк и Максим Аверин станут ведущими нового шоу на НТВ

Пока Максим Аверин будет вести развлекательные конкурсы и испытывать участников, Анастасия Заворотнюк встретит в зоне «Кинобуфет» легенд отечественного кино, чтобы узнать все тайны создания великих кинолент из первых уст. В конце программы зрителей ждёт незабываемая костюмированная постановка с участием всех гостей «Киноремейк».

Оценивать выступления команд будет профессиональное кинематографическое жюри в составе режиссёра любимых отечественных фильмов «Ищите женщину» и «Человек с бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой, известного актёра и народного артиста Сергея Шакурова, а также режиссёра популярных российских кинолент «Легенда №17» и «Экипаж» Николая Лебедева. Вместе они определят команду-победителя и участника, который будет награждён специальным призом «Золотой кадр». Своей иронией и тонким юмором «Киношоу» будет напоминать атмосферу знаменитой кинопремии «Оскар».