Анастасия Заворотнюк чуть не стала жертвой теракта в Барселоне и показала видео с места событий
Звезды показали, что происходит на улицах Барселоны после теракта
Сегодня в районе улицы Рамбла в центре Барселоны произошел теракт. Фургон въехал в людей, прогуливающихся по тротуару. По данным СМИ, от 20 до 25 человек получили ранения, 13 — погибли. По словам очевидцев, рядом с рынком Бокерия, недалеко от Рамблы, были слышны звуки выстрелов.
Анастасия Заворотнюк в это время находилась в гостях у подруги и по счастливой случайности находилась дома. Актриса подробно показала, что происходит в городе после происшествия.
Певица Наталья Штурм поделилась другим видеороликом, который ей прислала подруга. Он снят в первые минуты после трагедии.
ЭТО ВИДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СМОТРЕТЬ ЛИЦАМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ!
Фото: instagram.com