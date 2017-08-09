Звезды показали, что происходит на улицах Барселоны после теракта

Сегодня в районе улицы Рамбла в центре Барселоны произошел теракт. Фургон въехал в людей, прогуливающихся по тротуару. По данным СМИ, от 20 до 25 человек получили ранения, 13 — погибли. По словам очевидцев, рядом с рынком Бокерия, недалеко от Рамблы, были слышны звуки выстрелов.

Анастасия Заворотнюк в это время находилась в гостях у подруги и по счастливой случайности находилась дома. Актриса подробно показала, что происходит в городе после происшествия.