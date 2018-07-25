Анастасия Волочкова засветила лишнее в кружевном боди

Откровенные образы Анастасии Волочковой практически не оставляют простора для фантазии. Подписчики Instagram эпатажной балерины шутят, что пышный бюст она приобрела благодаря ежедневному употреблению в пищу шпината. Но подобные комментарии абсолютно не беспокоят блондинку, и она продолжает демонстрировать округлости в микро-бикини и макси-декольте. Или, как несколько часов назад, в кружевном боди, в котором балерина приняла свою излюбленную позу.