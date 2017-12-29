В Москве состоялась премьера ледового шоу Ильи Авербуха.

В московском Ледовом дворце ВТБ прошла премьера ледового шоу «Алиса в Стране чудес», участие в котором приняли олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар, Максим Траньков и прилетевшая из Америки Екатерина Гордеева, а также чемпионы мира ​Мария Петрова и Алексей Тихонов. Поддержать главного режиссера проекта Илью Авербуха пришли Анастасия Стоцкая, Дана Борисова, Анна Большова, Юлия Барановская, Дарья Мороз, Оксана Домнина, Роман Костомаров и другие звезды театра, эстрады и льда. Многие пришли с детьми, а Анастасия Волочкова с удовольствием позировала на фото с крестницей Элизой.

«"Алиса в Стране чудес" — это сложнейшее произведение для постановки. Вся магия этой книги в ее тексте, в игре смыслов и слов, в ней нет четкой драматургии, строгой сюжетной линии. И поэтому все режиссеры, в том числе в кино, придумывают отчасти свою историю. Я поступил также и придумал что-то свое по мотивам этой сказки. Моя Алиса получилась очень сюрреалистичной. В эту постановку мы добавили очень много цирковых элементов. Поскольку шоу ориентировано в первую очередь на детскую аудиторию, иллюзии, акробатика, эквилибр и другие цирковые "вставки" прекрасно воспринимаются детьми. Ну а чтобы добавить волшебства, мы сделали огромные декорации с 3D-мэппингом, которые отвечают за создание настоящей сказки», — рассказал Илья.