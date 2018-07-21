Анастасия Волочкова в шпагате оседлала гидроцикл

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова не упускает возможности продемонстрировать фигуру и прекрасную растяжку. Яхта, крыша, копна с сеном — креативность танцовщицы не знает пределов. На новом фото в блоге 42-летняя Волочкова позирует в шпагате на водном мотоцикле: «За штурвалом...🛥».
Напомним, несколько дней назад балерина улетела отдыхать в Турцию. Компанию ей, по версии подписчиков, составил новый возлюбленный, чье имя Волочкова решила пока оставить в секрете: «Отдохнем за вас всех! Счастья вам!».
Фото: instagram