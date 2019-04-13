Анастасия Волочкова устроила сюрприз для возлюбленного

43-летняя Анастасия Волочкова уже неоднократно сообщала о том, что встретила мужчину, с которым готова пойти под венец. Скандально известная балерина не показывает своего жениха в Instagram, более того, даже не называет его имени. Вчера,13 апреля, любимый мужчина Анастасии отмечал день рождения. Балерина похвасталась в Instagram, как украсила свой особняк в честь праздника – красные воздушные шары в форме сердец, шикарно сервированный стол и бутылка элитного шампанского: «Сегодня день рождения моего любимого человека.❤️ Я так люблю романтику!🙏🏻 И люблю ее устраивать.🌺 Мой дорогой, я люблю тебя и очень дорожу нашими отношениями. 🙏🏻 Пусть эта тайна остается самой прекрасной. 🙏🏻 Не для всех, а для нас!❤️🙏🏻 Дорожу каждым мгновением!🙏🏻».