Анастасия Волочкова рискнула сесть на фирменный шпагат на крыше отеля

Как правило, Анастасия Волочкова делает фото в своей фирменной позе — на шпагате — в любом месте, где отдыхает. Отправившись в Турцию, звезда решила быть оригинальной и сфотографировалась... на крыше отеля.

«А мне с высоты точно известно, где лучше отдыхать!!!» — так подписала Анастасия необычный снимок.