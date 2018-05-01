Анастасия Волочкова рискнула сесть на фирменный шпагат на крыше отеля

Как правило, Анастасия Волочкова делает фото в своей фирменной позе — на шпагате — в любом месте, где отдыхает. Отправившись в Турцию, звезда решила быть оригинальной и сфотографировалась... на крыше отеля.
«А мне с высоты точно известно, где лучше отдыхать!!!» — так подписала Анастасия необычный снимок.
При этом балерина еще и надела откровенное бикини, которое, разумеется, продемонстрировало все достоинства ее фигуры. Фанаты вновь разделились на два лагеря: одним снимок очень понравился, а другие осудили Анастасию за неоправданный риск. А вы на чьей стороне?
Фото: Instagram