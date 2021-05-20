Анастасия Волочкова рассталась с возлюбленным после почти года отношений

45-летняя Анастасия Волочкова скрывала своего избранника от глаз поклонников. Только недавно балерина призналась, что в ее жизни есть мужчина. Им оказался не публичный и не богатый, как рассказала сама Анастасия, молодой человек.

Отношения пары начались около 10 месяцев назад и все шло прекрасно: ухаживания, совместные поездки на Мальдивы и счастливая Волочкова на фотографиях из отпуска.

Но, как рассказала звезда в интервью «Комсомольской правде», все имеет свойство заканчиваться. «Мы расстались... Но это был прекрасный роман, который продлился десять счастливых месяцев. Я не загадывала, сколько продлятся эти отношения. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведенному вместе», — рассуждает Анастасия.

Балерина отметила, что эти отношения были настоящим ураганом эмоций. Возлюбленные часто ссорились, но страстно мирились. Союз без эмоций и всплеска чувств однозначно не подходит для Анастасии. «Нам было классно вдвоем. Да, возможно, излишне эмоционально, но в этом и прелесть. Когда отношения ровные, спокойные, то они подчас вообще никакие. А мы уж точно никогда не были равнодушны друг к другу», — поделилась Волочкова.

Анастасия призналась, что последнее путешествие на Мальдивские острова было красивым завершением романа возлюбленных. Тогда она уже понимала, что отношения подходят к концу, и хотела отметить это приятно проведенными моментами вместе. «Наше путешествие на Мальдивы планировалось как красивое завершение романа. Я предпочитаю с мужчинами расставаться достойно, — вспоминает балерина. — Я предложила ему поехать со мной на Мальдивы, чтобы осталась память о наших путешествиях».