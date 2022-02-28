Анастасия Волочкова рассекретила возраст нового избранника: «Люблю молодых и красивых»
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Фото: instagram/ volochkova_art
Анастасия и Дмитрий познакомились в канун Дня Святого Валентина. В новом интервью звезда рассказала, что ее новый мужчина гораздо младше нее. «Молодой, очень красивый. Он на 20 лет меня младше. Я люблю молодых, красивых, сексуальных, моложе меня. Я когда вижу эту влюбленность, эти чувства, еще больше убеждаюсь, что любви все возрасты покорны», — признается Волочкова.
Как оказалось, Дмитрий сам вышел на связь с балериной. Он занимается строительством бань и деревянных конструкций. Бизнесмен предложил Анастасии построить на ее участке беседку, но Волочкова решила направить порыв кавалера на благо народа. Она решила, что будет лучше, если беседку установят в городском парке. Балерина попросила лишь вырезать на конструкции лебедя, олицетворяющего танцовщицу.
Анастасия Волочкова прямо говорит, что к серьезным отношениям пока не готова. На данный момент она просто наслаждается внимаем молодого поклонника и называет их общение «крепкой дружбой». Однако, балерина не отрицает, что между ними есть интимная связь.
«Да, мы друзья. Близкие друзья. А что, дружба не предполагает дружеский секс? Предполагает. Очень яркий и хороший, я могу вам сказать. Да, молодая кровь. Если человеку хорошо со мной, несмотря на возраст, это тоже говорит о многом», — приводят слова танцовщицы Teleprogramma.pro.
При выборе партнера Волочкова не ориентируется на финансовое состояние или социальный статус. Для нее важно то, как человек к ней относится. Балерина ищет любящего, заботливого и доброго мужчину.
Фото и видео: Instagram