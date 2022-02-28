Анастасия Волочкова рассекретила возраст нового избранника: «Люблю молодых и красивых»

Анастасия и Дмитрий познакомились в канун Дня Святого Валентина. В новом интервью звезда рассказала, что ее новый мужчина гораздо младше нее. «Молодой, очень красивый. Он на 20 лет меня младше. Я люблю молодых, красивых, сексуальных, моложе меня. Я когда вижу эту влюбленность, эти чувства, еще больше убеждаюсь, что любви все возрасты покорны», — признается Волочкова.

Как оказалось, Дмитрий сам вышел на связь с балериной. Он занимается строительством бань и деревянных конструкций. Бизнесмен предложил Анастасии построить на ее участке беседку, но Волочкова решила направить порыв кавалера на благо народа. Она решила, что будет лучше, если беседку установят в городском парке. Балерина попросила лишь вырезать на конструкции лебедя, олицетворяющего танцовщицу.