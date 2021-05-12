Анастасия Волочкова раскрыла новые подробности о таинственном возлюбленном

Выяснилось, что у ухажера звезды по имени Олег есть ребенок. «Он бизнесмен, у него есть ребенок от первого брака. Я не собираюсь оправдываться как-то, доказывать, что больше полугода встречаюсь с красивым молодым мужчиной», - подчеркнула балерина.

Бывшая прима Большого театра призналась, что у них очень яркие отношения. Олег восхищается танцовщицей и ради нее готов на многое. Не так давно Волочкова представила своего кавалера матери, они вместе ездили в Петербург. Матери Волочковой Олег не понравился, из-за чего балерина и ее возлюбленный поссорились. Как передает радио «Комсомольская правда», Волочкова заявила родственнице, что не позволит лезть в ее личную жизнь.

Напомним, балерина состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла «свадьбу» в 2007 году, уже воспитывая двухлетнюю дочь Ариадну. Но как оказалось, отношения балерины и бизнесмена не были оформлены официально. Спустя несколько лет влюбленные расстались, наделав немало шума в прессе, в основном из-за обвинений артисткой балета бывшего партнера в том, что он часто брал у нее в долг крупные суммы денег. Волочкова не раз называла Вдовина альфонсом публично.