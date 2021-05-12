Анастасия Волочкова раскрыла новые подробности о таинственном возлюбленном
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Фото: Instagram/@volochkova_art
Еще год назад звезда призналась, что счастлива в отношениях с новым мужчиной. Она часто публикует снимки, намекающие на романтические отношения, но на кадрах никогда не видно ее возлюбленного. Волочкова уже успела опровергнуть, что ее избранник работает охранником. По ее словам, он достаточно обеспеченный человек, европеец.
Выяснилось, что у ухажера звезды по имени Олег есть ребенок. «Он бизнесмен, у него есть ребенок от первого брака. Я не собираюсь оправдываться как-то, доказывать, что больше полугода встречаюсь с красивым молодым мужчиной», - подчеркнула балерина.
Бывшая прима Большого театра призналась, что у них очень яркие отношения. Олег восхищается танцовщицей и ради нее готов на многое. Не так давно Волочкова представила своего кавалера матери, они вместе ездили в Петербург. Матери Волочковой Олег не понравился, из-за чего балерина и ее возлюбленный поссорились. Как передает радио «Комсомольская правда», Волочкова заявила родственнице, что не позволит лезть в ее личную жизнь.
Напомним, балерина состояла в отношениях с бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла «свадьбу» в 2007 году, уже воспитывая двухлетнюю дочь Ариадну. Но как оказалось, отношения балерины и бизнесмена не были оформлены официально. Спустя несколько лет влюбленные расстались, наделав немало шума в прессе, в основном из-за обвинений артисткой балета бывшего партнера в том, что он часто брал у нее в долг крупные суммы денег. Волочкова не раз называла Вдовина альфонсом публично.
Фото: Instagram/@volochkova_art
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