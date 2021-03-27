Анастасия Волочкова призналась, что крутила роман с Джимом Керри

В эфире шоу «Секрет на миллион» Анастасия Волочкова рассказала, что крутила роман с голливудским актером Джимом Керри. У пары до сих пор сохраняются отличные взаимоотношения, как призналась балерина. Кроме того, в интервью Лере Кудрявцевой она рассказала, что не стесняется тратить на себя миллионы. Так, балерина каждый день носит роскошные украшения — стоимость одного из ее колец составляет более 60 миллионов рублей. В студии она появилась в шикарном платье и с ювелирным изделием на пальце. Как рассказала Анастасия, это подарок на день рождения три года назад от ее экс-возлюбленного. Главная деталь — редкий камень под названием турмалин Параиб.