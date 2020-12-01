Анастасия Волочкова появилась в непривычном образе в сверкающем платье
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru
Анастасия Волочкова продолжает при участии стилиста экспериментировать со своими образами и выкладывать результаты на суд своих подписчиков.
Последний эксперимент определенно можно назвать удачным – в своем Instagram Волочкова опубликовала эффектную фотографию в чёрно-белом цвете с необычной укладкой – волосы зачесаны наверх, а макияж нейтральный. Такой образ является нестандартным для Анастасии, которая предпочитает более откровенные наряды и броский макияж.
Пользователи Сети, однако, нашли сходство между ней и новой возлюбленной бывшего супруга Волочковой, Игоря Вдовина – телеведущей Еленой Николаевой. Именно с такой прической чаще всего можно увидеть Николаеву.
Фото: www.instagram.com/elenanika/
После разрыва Вдовина и Волочковой, Елена много заботилась об их совместной дочери Ариадне, и фактически заменила ей мать.
Сама же Волочкова о своем бывшем муже и его новой пассии рассказывает с пренебрежением, и отмечает, что с этим человеком ее не связывает ничего, кроме общего ребенка.
Сейчас у Анастасии новый возлюбленный, которого никто не видел, несмотря на то, что он часто появляется в блоге балерины – на фотографиях никогда не видно его лица. Ранее вместе с любимым Волочкова провела отпуск на берегу моря и активно делилась с фотографиями с отдыха.
Фото и видео: Instagram Анастасии Волочковой
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