Анастасия Волочкова появилась в непривычном образе в сверкающем платье

После разрыва Вдовина и Волочковой, Елена много заботилась об их совместной дочери Ариадне, и фактически заменила ей мать.

Сама же Волочкова о своем бывшем муже и его новой пассии рассказывает с пренебрежением, и отмечает, что с этим человеком ее не связывает ничего, кроме общего ребенка.

Сейчас у Анастасии новый возлюбленный, которого никто не видел, несмотря на то, что он часто появляется в блоге балерины – на фотографиях никогда не видно его лица. Ранее вместе с любимым Волочкова провела отпуск на берегу моря и активно делилась с фотографиями с отдыха.