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Анастасия Волочкова показала вариант свадебного платья и пообещала представить жениха

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я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова подобрала свадебное платье

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43-летняя балерина активно готовится к торжеству.

Не так давно Анастасия Волочкова заявила, что собирается замуж за нового возлюбленного, которого встретила в прошлом году. Балерина до сих пор не показывает жениха поклонникам, хотя на днях пообещала фолловерам в Instagram, что все же хочет вскоре это сделать. Судя по этим словам, Михаил Борисовский, которого Волочкова недавно представила как своего любимого, — просто любимый друг.

«Мои дорогие, как ваши дела? Активно выбираю свадебное платье ♥️ И скоро представлю вам моего жениха», — так подписала Анастасия фото в белоснежном кружевном наряде. Похоже, это один из вариантов платья.

Напомним, Волочкова жила в гражданском браке с бизнесменом Игорем Вдовиным, родив от него дочь Ариадну. Несмотря на красивую свадебную церемонию, Анастасия и Игорь не были расписаны официально.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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