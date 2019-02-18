Анастасия Волочкова показала вариант свадебного платья и пообещала представить жениха

Не так давно Анастасия Волочкова заявила, что собирается замуж за нового возлюбленного, которого встретила в прошлом году. Балерина до сих пор не показывает жениха поклонникам, хотя на днях пообещала фолловерам в Instagram, что все же хочет вскоре это сделать. Судя по этим словам, Михаил Борисовский, которого Волочкова недавно представила как своего любимого, — просто любимый друг.

«Мои дорогие, как ваши дела? Активно выбираю свадебное платье ♥️ И скоро представлю вам моего жениха», — так подписала Анастасия фото в белоснежном кружевном наряде. Похоже, это один из вариантов платья.