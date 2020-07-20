Анастасия Волочкова показала фото с красавицей-дочкой и рассказала о ее успехах в учебе и творчестве
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
44-летняя Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией со своей красавицей-дочкой Ариадной. Комментарии к посту балерина, как всегда закрыла.
«Моя Ариша вернулась с отдыха и приехала к нам домой. Поделилась впечатлениями, рассказала о походе в горы, показала фото и видео. Много вспоминаем интересного. Прочитала написанные ею стихи на русском и на английском. Она поступила в лицей. Я радуюсь успехам доченьки. Какая она стала взрослая! У нее много увлечений. Мне приятно было увидеть фото написанных ею картин с художниками. И вообще она очень добрый, отзывчивый, светлый и интересный человек», — рассказала об успехах дочери Анастасия.
Ариадна — единственный ребенок Волочковой. Анастасия родила дочь, когда жила в гражданском браке с бизнесменом Игорем Вдовиным. В 2007 году в Санкт-Петербурге состоялась их пышная свадебная церемония: Анастасия в подвенечном платье спускалась к жениху на воздушном шаре. Но уже через год влюбленные начали ссориться и решили расстаться. Позже Анастасия призналась, что свадьба была ненастоящей: они с Игорем устроили праздник для себя, родных и друзей, но в загс так и не сходили. После расставания Волочкова и Вдовин сохранили нормальные отношения, дочь сейчас живет с отцом.
Фото и видео: Instagram Анастасии Волочковой, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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