Анастасия Волочкова показала фото с красавицей-дочкой и рассказала о ее успехах в учебе и творчестве

44-летняя Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией со своей красавицей-дочкой Ариадной. Комментарии к посту балерина, как всегда закрыла.

«Моя Ариша вернулась с отдыха и приехала к нам домой. Поделилась впечатлениями, рассказала о походе в горы, показала фото и видео. Много вспоминаем интересного. Прочитала написанные ею стихи на русском и на английском. Она поступила в лицей. Я радуюсь успехам доченьки. Какая она стала взрослая! У нее много увлечений. Мне приятно было увидеть фото написанных ею картин с художниками. И вообще она очень добрый, отзывчивый, светлый и интересный человек», — рассказала об успехах дочери Анастасия.